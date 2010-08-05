Закрытие межбанка: доллар - 7,8910/7,8915 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8880/7,8930 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8910/7,8925 грн./долл. К закрытию торгов цены понизились до 7,8910/7,8915 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8911 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2640/0,2643 грн./рубль, к 12:00 цены установились на уровне 0,2641/0,2643 грн./рубль. К закрытию цены поднялись – 0,2644/0,2647 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,7875 рубля за доллар (-0,0324).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3129/1,3133 долл./евро, а к 14:00 повысились – 1,3203/1,3205 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3590/10,3675 грн./евро, к закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,4190/10,4240 грн./евро.