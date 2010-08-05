Правительство выпустит ОВГЗ на 5 млрд грн.

Кабинет министров поручил Министерству финансов осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в объеме 5 млрд. грн со сроком погашения до 5 лет для кредитования Аграрного фонда.

Соответствующее постановление Кабмина №639 от 9 июня размещено на сайте Верховной Рады.

Привлеченные от продажи ОВГЗ средства будут направлены Министерству аграрной политики как главному распорядителю бюджетных средств для Аграрного фонда на условиях возврата до конца бюджетного периода.

Министерству аграрной политики документом поручено обеспечить заключение с Аграрным фондом по согласованию с Министерством финансов договора

о предоставлении кредита.

Как сообщал УНИАН. В бюджете текущего года предусмотрен выпуск ОВГЗ в объеме 5 млрд. грн. для обеспечения средствами Аграрного фонда и проведения финансовых интервенций на рынке зерна.

Ранее предполагалось, что выпуск ОВГЗ для кредитования Аграрного фонда начнется в первой декаде июля т.г.