Минфин отобрал первичных дилеров на рынке ОВГЗ

"Укрэксимбанк", "Ситибанк" и "Сбербанк России" (все Киев) отобраны Министерством финансов Украины для выполнения функций первичных дилеров на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

«Министерством финансов Украины 5 августа 2010 года был проведен отбор первичных дилеров, по результатам которого победителями стали "Укрэксимбанк", "Ситибанк" и «Дочерний банк Сбербанка России»», - говорится в сообщении, при этом указывается, что данные банки получат статус первичных дилеров после подписания с Министерством финансов договоров о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг.

По данным Минфина, на сегодня первичными дилерами являются 12 банков:

«ИНГ Банк Україна», «Государственный сберегательный банк Украины», «Укрсиббанк»,

«Райффайзен Банк Аваль», «Укргазбанк», «Родовид Банк», «ОТП Банк», «УниКредит Банк», «ЭРСТЭ Банк», «АКБ «Киев», «Киевская Русь», «Корпоративный и Инвестиционный Банк Креди Агриколь».

Как сообщалось, с 19 февраля 2010 г., согласно постановлению Нацбанка №13 от 15 января 2010 года, в первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) смогут участвовать только первичные дилеры.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в первом полугодии поступили средства на общую сумму 23,995 млрд. грн.

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных для рекапитализации банков) на общую сумму 30,385 млн. грн.

ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Акционерное общество "Ситибанк" (г. Киев) создано в мае 1998 года как банк со 100%-ным иностранным капиталом, является дочерним банком американского Citibank NA.

АО «Сбербанк России» (г. Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).