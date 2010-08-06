Спасение британских банков оказалось выгодным

Благодаря возвращению государственных банков Великобритании к рентабельности на этой неделе, правительству удалось поднять бумажную прибыль по инвестициям до 3,4 млрд фунтов. При этом также родилось мнение, что спасение банковского сектора в 2008 г. оказалось весьма выгодным для налогоплательщиков, пишет Dow Jones Newswires, сообщает k2kapital.

Доналоговая прибыль крупнейшего розничного банка Великобритании Lloyds Banking Group в первом полугодии достигла 1,3 млрд фунтов при прогнозе в 590 млн фунтов. Чистая прибыль банка, на 41% принадлежащего властям королевства, составила за отчетный период 596 млн фунтов. Банк впервые вышел в плюс с момента его слияния с HBOS PLC два года назад с целью получить поддержку государства.

Акции банка выросли в цене на 2 пенса до 74 пенсов. Таким образом правительство, обладающее 41-проц долей в банке получило прибыль в размере 3,17 млрд фунтов. Чистые инвестиции в размере 17,4 млрд фунтов приносят государству прибыль, если цена одной акции не опускается ниже 63,2 пенсов.

Еще более крупная инвестиция государства в банк RBS в размере 45,2 млрд фунтов принесла 190 млн фунтов при стоимости одной акции – 52 пенса. Любое движение данных бумаг выше уровня 49,9 пенсов благоприятно.

Банк должен отчитаться о прибыли за первое полугодие в пятницу. До этого он на протяжении полутора лет терпел убытки.

На этой неделе акции банка пошли вверх после выхода сильных отчетов британских и европейских банков за первое полугодие. Еще одно крупное владение государства - Northern Rock - также зафиксировал незначительную прибыль в двух своих независимых подразделениях. В январе банк был разделен на две часть – хорошую и плохую. Однако именно плохая часть сейчас рентабельна.

Northern Rock Asset Management Plc – банк, представляющий остатки первой главной жертвы кредитного кризиса в Великобритании, сообщил во вторник о том, что он вернулся к прибыли в первой половине года, после тяжелых потерь, gонесенных год назад.

Так называемый «плохой банк» - одна из двух частей, на которые распался Northern Rock – сообщил о получении прибыли до налогообложения в размере 349,7 млн. фунтов стерлингов ($560 млн.) по сравнению с убытком в 724,2 млн. фунтов годом ранее.

Как заявил генеральный директор банка Lloyds Эрик Дениэлс, растущие в цене акции банка открывают перед государством «новые возможности», хотя он не уточнил, когда планируется частичная или полная продажа государственной доли.

Аналитики не ожидают подобных действий со стороны государства до завершения проверки банковского сектора, которая займет год. Представитель компании U.K. Financial Investments Ltd., управляющей банковскими активами государства, от комментариев отказался.

Ввиду того, что британцы так яростно ругали государство за спасение банков от банкротства, правительство приложит все усилия, чтобы продемонстрировать, что их инвестиции не пропали даром. По самым оптимистичным на сегодняшний день прогнозам, консалтинговая компания Centre for Economics and Business Research в среду заявила, что акции банков Lloyds и RBS налогоплательщики получат 19 млрд фунтов, при условии, что акции будут расти в цене вместе с ВВП.