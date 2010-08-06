Доллар снизился к иене

Доллар понес потери против иены под давлением экономических данных о числе заявок на получение пособий по безработице в США, сообщает k2kapital.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошедшей неделе выросло на 19 тыс. - до 479 тыс. заявок с 460 тыс. обращений. Такие данные приводит Министерство труда США. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали, что данный показатель сократиться до 455 тыс. заявок.

Инвесторы ждут выхода важного отчета о занятости в США в ближайшую пятницу. Министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил, что безработица в США может снова вырасти, так как экономика восстанавливается недостаточно быстро.

Пара доллар/японская иена торговалась по 85,88 против 86,30. Евро подешевел до $1,314 против $1,316 в среду. Индекс доллара, позволяющий оценить стоимость американского доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира, снизился до 80,8 против 80,93.