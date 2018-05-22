Зарплатные долги – один из признаков возвращения в кризис?

О новой волне кризиса, которая может накатить на Украину уже осенью, о чем в последнее время все чаще говорит и власть, и эксперты, «намекают» и обнищавшие кошельки трудяг. Они пустеют на фоне огромных долгов по заработной плате, с которыми никак не может справиться руководство страны.

Сами спровоцировали, сами и справитесь?

Кабмин решил ликвидировать проблему в ручном режиме, впрочем, как и принято в Украине в последние годы. Он крайне недоволен выполнением отдельными министерствами своих поручений по поводу ликвидации задолженности.

«Поручение относительно сокращения задолженности заработной платы рядом министерств не выполнено», - констатировал на заседании КМУ первый вице-премьер-министр Андрей Клюев.

По его словам, на заседании правительственного комитета по вопросам развития экономики и научно-инновационной политики (2 августа) рассмотрен проект постановления, направленный на погашение долгов по заработной плате. В частности, нарушителям трудового законодательства предоставлен срок до 10 августа рассчитаться с наемными работниками. «Это было последнее предупреждение», - сказал А.Клюев.

Что же касается самого долга, то, по данным Государственного комитета статистики, он приближается к 2 млрд грн. Его рост прогрессирует - на 1 мая 2010 г. - 1,711 млрд. грн., на 1 июня – 1,887 млрд. грн., на 1 июля – 1,792 млрд. Хотя, как считают в Национальном форуме профсоюзов, официальные цифры не отвечают действительности. На самом деле задолженность вдвое больше.

И это понятно. Ведь госстатистика не учитывает людей, получающих «серые» зарплаты, и тех, кто отправлен в отпуска за свой счет. Еще можно добавить сезонные тенденции в экономике. И тогда картина вырисовывается совсем иная. Что встревожило не только правительство. Особую озабоченность это вызвало и у президента. Он поручил премьер-министру, которому вопрос вменен под личный контроль, к 1 октября рассмотреть в установленном порядке целесообразность дальнейшего пребывания на занимаемых должностях руководителей предприятий, входящих в сферу управления министерств и других органов государственной исполнительной власти, в случае необеспечения ими, как минимум, двукратного снижения объемов задолженности по зарплате работникам.

Кстати, к 1 августа президент обязал Кабмин изучить вопрос и, при необходимости, внести в установленном порядке проекты законодательных актов, направленные на улучшение социальной защиты работников, перед которыми предприятия имеют задолженность по заработной плате, и усиление ответственности работодателей за несвоевременную выплату зарплаты.

Речь идет, в частности, об: усовершенствовании механизма начисления компенсации за задержку выплаты зарплаты (в размере двойной учетной ставки НБУ за каждый день задержки), создании гарантийного учреждения (гарантийного фонда) для компенсации денежных требований работников в случае неплатежеспособности или банкротства работодателя; предоставлении краткосрочных льготных кредитов для погашения задолженности по зарплате экономически активным государственным, коммунальным предприятиям и предприятиям АПК.

По-видимому, А.Клюев имел в виду именно вышеперечисленные меры, рассказывая о проекте постановления, рассмотренном на заседании правительственного комитета 2 августа?..

К Фемиде за правдой

А пока власть думает, что делать… люди решают вопрос возврата честно заработанных проверенным методом, но уж больно долгоиграющим – обращением в суд. Как заявлял министр юстиции Александр Лавринович со ссылкой на статданные Государственной исполнительной службы Минюста, за полгода с предприятий и организаций по решениям судов взыскано почти 700 млн. грн. долгов по заработным платам.

По его словам, согласно данным на июль 2010 года, только с 22 предприятий, которые являются крупнейшими должниками, по решениям судов должно быть взыскано почти 101,5 млн. грн., в то же время, общие долги по зарплатам, которые были установлены судами, составляют свыше 330 млн. грн.

Среди предприятий, которые задолжали своим работникам самые большие суммы, министр юстиции назвал: ОАО «Селми» (Сумская область) – 11 млн. 144 тыс. грн.; ГП «Химпром» (Харьковская область) - 8 млн. 397 тыс. 991 грн.; ГП «Генератор» (г. Киев) - 7 млн. 791 тыс. 648 грн.; ГП «Укруглереструктуризация» (Донецкая область) - 7 млн. 136 тыс. 471 грн.; Черноморско-Азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей (Одесская область) – 6 млн. 984 тыс. 740 грн.; ГП «ХПЗ им. Т.Г.Шевченко» (Харьковская область) – 6 млн. 100 тыс. 662 грн.; Научно-исследовательский институт аэроупругих систем (АРК) – 5 млн. 959 тыс. 440 грн. и ряд других.

Вместе с тем, только к 1 июля в Государственной исполнительной службе Минюста оставались в исполнении еще 40,2 тыс. исполнительных документов о принудительном взыскании с работодателей долгов по зарплатам.

Пустым кошельком ударим по тарифам

Но доги по зарплатам имеют цепную реакцию. Они загоняют в яму и бюджет, без того светящийся сквозными дырами. Тут нельзя не вспомнить кредит МВФ, вернее условия получения займа Фонда. Одним из них было доведения цены газа на внутреннем рынке до соответствующего реалиям уровня. Что и сделало правительство. Стоимость голубого топлива поднята с 1 августа на 50% как для населения, так и для предприятий теплокоммунэнерго, что само собой повышает тарифы на коммунальные услуги. А тут еще идея Кабмина ввсети пеню за несвоевременную оплату...

Как отмечает эксперт Института Горшенина Владимир Застава, говоря о возможных последствиях повышения цен на газ, правительство может столкнуться с системной ситуацией неплатежей за коммунальные услуги. «Социологические исследования Института Горшенина четко показывают, что при повышении тарифов только треть респондентов собирается оплачивать услуги ЖКХ в полном объеме. При этом две трети украинцев новые тарифы оплачивать не смогут - частично или же полностью», - подчеркнул эксперт.

По-видимому, власть совершенно забыла, что население – это и есть те украинцы, перед которыми она не перестает наращивать долги по зарплатам. Действительно интересно, как соотечественники будут оплачивать предлагаемые им цены практически на все. Ведь не секрет, что повышение стоимости топлива всегда ведет к «всепродуктному» подорожанию?..

(Окружной административный суд г. Киева назначил на 16 сентября первое заседание по иску Национального форума профсоюзов (НФПУ) к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) о признании противоправной и отмене Постановления №812 о повышении розничных цен на газ для населения. А вдруг у них снова получится, как это было при правительстве Тимошенко. Тогда профсоюзы смогли облегчить нам жизнь, не дав власти поднять цену газа. Правда, теперь, с учетом промышленной направленности провластной команды, надежды на положительное решение суда мало).

Повысить и не платить

Между тем, у Кабмина свое видение. Н.Азаров убежден, что в Украине невозможно было избежать решения о повышении цены на газ для населения. «Если мы из бюджета дотируем «Нафтогаз», а этим занималось предыдущее правительство, то это означало только одно: либо эти деньги правительство брало в долг, а по этим долгам мы сейчас рассчитываемся, каждый месяц, забирая у наших людей по 4-5 млрд. грн. в месяц, либо недоплачивали нашим же людям из бюджета в виде повышения зарплаты, пенсий», - сказал премьер. В целом, все правильно, если бы не одно но… Не стоит говорить о повышении соцвыплат, может, пора рассчитаться с зарплатными долгами?

Кстати о повышении. С 1 июля минимальная заработная плата выросла на 4 гривни - с 884 грн. до 888 грн. «Действенная» прибавка к жалованию – клятвенное предвыборное обещание «регионалов», которое с усердием выполняется. Электорат может спать спокойно – "благосостояние" будет повышаться и впредь: с 1 октября минималка составит 907 грн., а с 1 декабря – до 922 грн.

***В почасовом расчете минимальная зарплата с 1 июля повышается на 0,03 грн. – до 5,32 грн., кроме того, предусмотрены повышения минимальной почасовой зарплаты с 1 октября – до 5,43 грн., с 1 декабря – до 5,52 грн.

Прожиточный минимум с 1 июля повышен на 4 грн. – до 843 грн. Предусмотрено, что с 1 октября т.г. прожиточный минимум будет повышен до 861 грн. и с 1 декабря – до 875 грн.

Для лиц, которые относятся к основным социальным и демографическим группам населения, определены такие размеры прожиточного минимума на 2010 год: для детей до 6 лет: с 1 июля – 771 грн. (повышение на 4 грн.), с 1 октября – 787 грн., с 1 декабря – 799 грн.; для детей от 6 до 18 лет: с 1 июля – 921 грн. (на 4 грн.), с 1 октября – 941 грн., с 1 декабря – 957 грн.; для работоспособных лиц: с 1 июля – 888 грн. (на 4 грн.), с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.; для лиц, утративших работоспособность: с 1 июля – 709 грн. (на 3 грн.), с 1 октября – 723 грн., с 1 декабря – 734 грн.

Минимальная пенсия с 1 июля вырастет с 706 до 709 грн. До конца года ее уровень повысится с 1 октября – до 723 грн., с 1 декабря – до 734 грн.

И пусть повышение копеечное, но в масштабах страны - миллиардные суммы. Зачем, спрашивается, в такое трудное время это нужно. Ответ прост – в отчетных докладах будет поставлена галочка в графе «помощь труженикам».

Но данные повышения идут параллельно с увеличением задолженности по заработной плате. Легко отследить тенденцию. Апрельское повышение минимальной зарплаты - 1,7%, рост задолженности – к июлю 4,5%. Это говорит только об одном - госбюджет не выдерживает даже такой «мощной» прибавки к окладам.

Не согласны и работодатели с таким украинским явлением, как зарплатный пир во время кризиса. Так, Федерация работодателей Украины (ФРУ) и совместный представительский орган (СПО) работодателей на национальном уровне подчеркивают, что мировой экономический опыт доказал, что рост заработной платы в экономике страны должен сопровождаться соответствующим ростом производительности труда. В Украине такой тенденции не наблюдается. Начиная с 2001 года, темпы роста реальной заработной платы в нашей стране оказываются значительно выше темпов прироста производительности труда.

«В частности, за 2000-2009 гг. среднегодовые темпы прироста реальной заработной платы составляли 19,2%, а темпы прироста производительности труда – 7,2%, то есть в 2,7 раза ниже. На конец 2009 года Украина по доле оплаты труда в ВВП превысила средний показатель Евросоюза (49,1% против 48,8% соответственно). В Польше уровень расходов на оплату труда составляет 37,1% ВВП, в Болгарии – 36,2% ВВП. По данным Международной организации труда (МОТ), на протяжении последних нескольких лет темпы роста зарплат в Украине были одними из самых высоких в мире. В 2009 году доля зарплат достигла 54% ВВП. По данным Всемирного банка, в Украине работодатели должны отдавать государству в виде налогов и других платежей 43,1% от фонда заработной платы, тогда как в странах Европы и Центральной Азии размер отчислений составляет в среднем 23,1%», - отмечается в письме организаций к министру труда и социальной политики Василию Надраге.

Ситуация напоминает китайский металлургический бум. В 50-тые КНР решила переломить мировую статистику и стать лидером по выплавке стали, что и было сделано. Правда, металл «выпекался» даже на частных подворьях, а затем дышащий жаром он выливался… на улицу. Но по общим показателям цель была достигнута… Так и у нас. Платить указанную сумму в трудовом договоре нечем, но это «нечем» мы обязательно повысим… А тут еще и экономика замедляет долгоожидаемое восстановление.

Как считает руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко, темпы роста промышленного производства в Украине к концу 2010 года могут снизится до 8% ввиду повышающейся базы сравнения, снижения темпов роста производства в машиностроении, металлургии, химии и нефтехимии на фоне замедления мировой экономики во втором полугодии.

Да и долги жмут. Как заявил вице-премьер-министр Сергей Тигипко, к концу года, после получения всех ожидаемых внешних кредитов (имеются в виду кредиты МВФ, ЕС), объем внешнего долга Украины может увеличиться до 40% внутреннего валового продукта (ВВП).

***В текущем году Украина должна выплатить Международному валютному фонду 74,87 млн. SDR или около 110 млн. долл. (курс SDR – 1,5 долл.) в качестве процентов по кредиту стэнд-бай от 2008 года.

В 2011 году Украина также должна выплатить МВФ лишь проценты в размере 148,45 млн. SDR (приблизительно 220 млн. долл.).

В 2012 году размер платежа, с учетом выплаты тела кредита, составит 2 млрд. 367 млн. 340 тыс. SDR (приблизительно 3,550 млрд. долл.), из которых 2 млрд. 234 млн. 380 тыс. SDR – тело, 132 млн. 960 тыс. SDR – проценты.

В 2013 году выплаты будут составлять, соответственно, 3 млрд. 552 млн. 390 тыс. SDR (приблизительно 5,33 млрд. долл.), 52 млн. 390 тыс. SDR и 3 млрд. 500 тыс. SDR.

А по данным НБУ, Украине в этом году нужно погасить долгов на 38,6 млрд. долл. (на начало II квартала 2010 года). Эта сумма составляет 37,5% общего внешнего долга Украины, который к 1 апреля достиг 102,8 млрд. долл.

Получается неутешительная картина. Долги накопила прежняя и нынешняя власть, а страдают от этих долгов, в первую очередь, рядовые граждане. Те самые рядовые граждане, которые подзабыли, что такое нормальное повышение зарплат и пенсий, которым государство месяцами задерживает кровно заработанные да еще повышает тарифы на десятки процентов (демонстрируя максимум заботы, "оберегая" малообеспеченных от копеечного повышения стоимости буханки)... И при этом угрожает введением пени за несвоевременно оплаченные жилищно-коммунальные услуги (услуги, которые в большинстве своем либо совсем отсутствуют, либо отвратительны по качеству). А еще в перспективе, мягко говоря, неоднозначный Налоговый кодекс, от которого уже вздрагивают малый и средний бизнес. Параллельно с этим на украинца с каждым месяцем "навешивается" все больше внешних долгов...

Какого результата планирует добиться власть и что она в итоге получит, кроме вполне конкретного неприятия этой самой власти? Впереди - местные выборы, наверняка "парт-региональная" сила, занявшая верхние ступени руководящей пирамиды, очень хочет заменить все нижние "ступеньки" и перекрасить их в бело-синий цвет. И именно на местных выборах мы увидим, как народ оценивает инициативы нового Президента и правительства, равно как и методы их реализации... А также увидим, станут местные Советы реальными защитниками и проводниками интересов общин, или же послушными и бездумными исполнителями любых директив из центра...

Нана Черная (УНИАН)