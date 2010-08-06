Курс доллара в банках прежний – 7,88/7,90 грн.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,90 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 5 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,89-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно повысился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,30/10,45 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,20-10,38 грн./евро, по продаже – в пределах 10,40-10,51 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 5 августа понизился на 0,2% и сегодня составляет 0,2551/0,2645 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2490-0,2611 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2629-0,2680 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., курс продажи – 7,90 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,89-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева со вчерашнего дня немного повысился и сегодня составляет 10,32/10,45 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,20-10,38 грн./евро, по продаже – в пределах 10,41-10,50 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы не изменился по сравнению с 5 августа и сегодня составляет 0,2554/0,2647 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2490-0,2611 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2629-0,2670 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 10,20/10,50 грн., рубль – 0,2400/0,2610 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,91 грн., евро – 10,20/10,45 грн., рубль – 0,2550/0,2620 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,868/7,906 грн., евро – 10,25/10,55 грн., рубль – 0,2580/0,2680 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 6 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,8909, к евро – 10,403363, к российскому рублю – 0,26423.