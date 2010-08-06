Золотовалютные резервы НБУ выросли более чем на 4%

Международные валютные резервы Национального банка Украины в июле 2010 года выросли более чем на 4% – до 30,876 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 14,626 млрд. долл. (с учетом операций Госказначейства Украины).

Интервенции НБУ на валютном рынке Украины (сальдо) составили 816,8 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составил 3,650 млрд. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, 1,750 млрд. долл., проданной населению – 1,899 млрд. долл.

Банковские вклады физических лиц в свободно конвертируемой валюте (в долларовом эквиваленте) выросли на 510,9 млн. долл. США и на 30 июля т.г. составили 15,239 млрд. долл.

В июне 2010 года прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни относительно декабря 2009 года составил 10,3%, что было предопределено как превышением инфляции в Украине над ее взвешенным показателем по странам – основным торговым партнерам (на 0,6 п.п.), так и усилением номинального эффективного обменного курса гривни (НЭОК) на 9,7%. Это объясняется преимущественно укреплением доллара США на международных рынках.