МВФ позаботился о дефиците госфинансов Украины

Согласно заключенному Меморандуму с Международным валютным фондом, дефицит госфинансов в 2010 году не должен превышать 5,5% ВВП.

«Согласно достигнутым договоренностям между правительством Украины и Международным валютным фондом, что подтверждено Меморандумом об экономической и финансовой политике, было принято решение о сокращении показателей дефицита сектора общегосударственного управления в 2010 году до 5,5% ВВП”, - сообщили УНИАН в Министерстве финансов Украины.

Одним из мероприятий в поддержку выполнения Меморандума является сбалансированность местных бюджетов в 2010 году. «В связи с этим местные бюджеты на соответствующий бюджетный период должны быть выполнены без дефицита, и любые изменения к решению о местном бюджете в части осуществления заимствований в бюджет развития приведут к нарушениям требований Меморандума со стороны Украины», - сообщили в Минфине.

Учитывая вышеуказанное, в финансовом ведомстве подчеркнули, что местный долг городов на протяжении 2010 года не должен увеличиваться, а поступления и расходы местных бюджетов должны составлять единый баланс.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 29 июля т.г. заявил, что дал поручение Киевской горгосадминистрации приостановить работу во исполнение постановления правительства №371 от 31 мая т.г., которым разрешалось киевским властям привлечь кредит на 2 млрд. грн. Премьер отметил, что такой шаг был необходим для того, чтобы уложиться в установленный программой сотрудничества Украины и МВФ дефицит бюджета в размере 60 млрд. грн., поскольку обязательства по любому кредиту, привлеченному региональными властями, включаются в эту сумму.

Кроме того, 4 августа председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ заявил, что центральные власти отказали правительству Крыма в выпуске облигаций внутреннего займа на 400 млн. грн. в 2010 году из-за требования МВФ не наращивать государственный долг страны.

В июле был проведен секвестр бюджета-2010, в результате которого его дефицит был сокращен с 5,33% до 4,99% ВВП. В том числе были сокращены расходы Госбюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда Украины на 3 млрд. грн. – до 26,596 млрд. грн.

Правительство также намерено довести дефицит НАК «Нафтогаз Украины» по итогам 2010 года до суммы не более 10 млрд. грн., что составит 1% ВВП.