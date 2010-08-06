Цены на золото растут

Цены на золото в пятницу растут на фоне падения курса доллара, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости

Декабрьский фьючерс на драгоценный металл в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex на 12.40 мск подорожал на 0,1% - до 1198,6 доллара за тройскую унцию.

Евро в пятницу вырос в цене до 1,3195 доллара против 1,3191 доллара за евро в предыдущую торговую сессию, что помогает стоимости золота, которая обычно противоположна динамике американской валюты.

"Золото может продолжить укрепляться, хотя некоторое давление на его стоимость может оказать стремление инвесторов зафиксировать прибыль после недавнего роста цен на металл", - такое мнение трейдера Eugene Investment & Futures Co. Парка Хюна Сеона (Park Hyun Seon) приводит агентство Bloomberg.

Кроме того, на стоимость металла положительное влияние продолжают оказывать сообщения от китайского центробанка, согласно которым число банков, допущенных к операциям импорта и экспорта золота, будет увеличено. Китай также может увеличить число иностранных участников торгов на Шанхайской бирже золота.

Золото может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем" роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их.