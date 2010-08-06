Правительство намерено ввести принцип «единого окна»

Кабинет министров Украины намерен ввести принцип «единого окна» для подачи конкурсных проектных инвестиционных предложений. Как говорится в сообщении пресс-службы первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, переданном УНИАН, об этом речь шла на заседании правительственного комитета по вопросам развития отраслей экономики и научно-инновационной политики.

На заседании отрабатывались несколько документов по подготовке и реализации инвестиционных проектов. В частности, речь идет о проекте постановления Кабинета Министров Украины «О внедрении системы подготовки и отбора инвестиционных проектов в реальном секторе экономики с целью привлечения средств для их реализации и предоставления государственных гарантий по заимствованиям, привлеченным для их финансирования».

Документ направлен на внедрение комплексного подхода к определению государственных приоритетов инвестирования, обеспечения единых принципов взаимодействия центральных органов исполнительной власти в ходе проведения конкурсных отборов инвестпроектов.

Проект постановления также устанавливает принцип «единого окна» для подачи субъектами хозяйствования всех форм собственности, которые намерены принять участие в конкурсе проектных предложений.

Для законодательного обеспечения этого принципа разработан проект Закона Украины «О подготовке и реализации инвестиционных проектов по принципу «единого окна», который также прорабатывался на заседании Правительственного комитета.

По словам А.КЛЮЕВА, важно максимально упростить административные формальности в процессе подготовки инвестпроектов. По его словам, единственный уполномоченный органы власти - Государственное агентство Украины по инвестициям и развитию – должен взаимодействовать со всеми другими органами власти и учреждениями в интересах инвесторов для ускорения реализации инвестиционных, инновационных или инфраструктурных проектов.