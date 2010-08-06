Закрытие межбанка: доллар - 7,8908/7,8920 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8890/7,8925 грн./долл., к 12:00 сузился спред – 7,8905/7,8915 грн./долл. К закрытию торгов цены установились на уровне 7,8908/7,8920 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8909 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2643/0,2646 грн./рубль, к 12:00 цены практически не изменились – 0,2643/0,2645 грн./рубль. К закрытию цены понизились до 0,2642/0,2644 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,8449 рубля за доллар (+0,0574).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3193/1,3195 долл./евро, а к 14:00 понизились – 1,3170/1,3172 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4060/10,4125 грн./евро, к 12:00 цены понизились до 10,4025/10,4060 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали – 10,3850/10,3890 грн./евро.