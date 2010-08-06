Дефляция в Украине в июле составила 0,2%

В Украине дефляция в июле 2010 г. по отношению к июню составила 0,2%, с начала года (к декабрю 2009 года) инфляция – 3,1%, к июлю 2009 года – 6,8%. В январе–июле 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 9,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в июле т.г. к июлю 2009 года выросли на 7,6% (в январе-июле т.г. к январю-июлю 2009 года - выросли на 10,5%), в частности на продукты питания - на 7,4% (к январю-июлю 2009 г. - на 10,2%), хлеб и хлебопродукты - на 10,9% (9,9%), в том числе на хлеб - на 9,5% (9,8%), макаронные изделия - на 5,1% (5,7%), кондитерские изделия из муки – 12,5% (12,8%), мясо и мясопродукты - на 0,8% (1,2%), рыбу и рыбопродукты - на 6% (5,5%), молоко, сыр и яйца - на 12,6% (22,3%) (в том числе на молоко - на 22,3%, сыр и творог - на 19,2%, на яйца – снизились на 26,4%), на масло и жиры – выросли на 4,1% (9,3%), в том числе на масло сливочное - выросли на 21%, масло подсолнечное – на 9%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 20,7%.

Цены на фрукты в июле т.г. к июлю 2009 года выросли на 4,4% (в январе-июле т.г. к январю-июлю 2009 года выросли на 1,9%). На овощи цены выросли на 3,4% (в январе-июле т.г. к январю-июлю 2009 года – выросли на 9,9%), в том числе на картофель – на 13,8% (на 4,7%). На сахар - выросли на 50,5% (на 82,4%), кондитерские изделия сахаристые - на 21,6% (24,2%), безалкогольные напитки – на 7,5% (10,9%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в июле 2010 года к июлю 2009 года подорожали на 15,6% (в январе-июле т.г. к январю-июлю 2009 года - на 29,4%), цены на одежду и обувь выросли на 3,5% (4,4%), в том числе на одежду - на 3,4%, обувь - на 4%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в июле т.г. к июлю 2009 года подорожали на 6,8% (в январе-июле т.г. к январю-июлю 2009 года - на 5,4%), в том числе квартплата выросла на 14,9% (15,9%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 2,1% (2,3%), канализацию - на 20,2% (21,1%), воду – 13,9% (16%), цены на электроэнергию и природный газ в июле не изменились (не изменились), на горячую воду и отопление - выросли на 8,3% (4,8%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в июле т.г. к июлю 2009 года выросли на 2,6% (в январе-июле т.г. к январю-июлю 2009 года - на 4,5%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 2,6% (3,6%), домашний текстиль - на 4,6% (6,9%), бытовая техника - на 1,3% (2,7%).

Стоимость услуг здравоохранения в июле 2010 года к июлю 2009 года возросла на 7,4% (в январе-июле т.г. к январю-июлю 2009 года - на 8,9%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования - на 5,6% (8,1%), амбулаторные услуги подорожали на 8,9% (10,4%).

Цены в транспорте в июле т.г. к июлю 2009 года выросли на 8,7% (в январе-июле т.г. к январю-июлю 2009 года - на 13,5%), в том числе на покупку транспортных средств - выросли на 6,6% (5,5%), на топливо и масла – на 14,4% (30,7%), транспортные услуги – на 7,3% (9,7%) (пассажирский железнодорожный транспорт - на 1,6% (9,3%), пассажирский автодорожный транспорт - на 8,1% (9,6%)).

Цены в сфере связи в июле 2010 г. снизились на 8,1% (в январе-июле т.г. к январю-июлю 2009 года – снизились на 4,7%), почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг снизилась на 8,4% (снизилась на 4,5%).

Цены в сфере отдыха и культуры в июле т.г. выросли на 3,9% (в январе-июле т.г. к январю-июлю 2009 года – на 4,9%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в июле т.г. на 1,1% (снизилась на 1,9%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 7,2% (выросла на 8,5%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 7% (9,2%).

Цены в сфере образования в июле 2010 года к июлю 2009 года выросли на 15,3% (в январе-июле т.г. к январю-июлю 2009 года - на 14,7%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 11,9% (8,1%), среднее образование - на 13,9% (13,9%), стоимость высшего образования увеличилась на 16,9% (16,9%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в июле т.г. к июлю 2009 года выросла на 6,9% (в январе-июле т.г. к январю-июлю 2009 года - на 7,5%).

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2009 г. к декабрю 2008 года составила 12,3%. В январе–декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).