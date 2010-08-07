Прибыль Berkshire Hathaway Баффета снизилась

Чистая прибыль инвестиционной компании Berkshire Hathaway Inc. во II квартале 2010 года снизилась до 1,97 миллиарда долларов против 3,3 миллиарда долларов за аналогичный период 2009 года, говорится в опубликованном в субботу отчете компании, сообщает РИА Новости.

Чистая прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию года составила 1,195 тысячи долларов, против 2,123 тысячи долларов годом ранее.

Операционная прибыль Berkshire Hathaway по результатам второго квартала составила 6,7 миллиарда долларов в сравнении с 2,5 миллиарда в 2009 году.

Уоррен Баффет, владелец многопрофильной Berkshire Hathaway, в 2007 году, подписывая первые срочные контракты, предупредил, что их стоимость будет разниться год от года, и его прогноз сбылся, отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Баффет, который по версии журнала Forbes за минувший год, являлся богатейшим человеком в мире с капиталом в 62 миллиарда долларов, прославился своим невероятным инвестиционным чутьем. Его участие в избирательной кампании в качестве экономического советника Барака Обамы добавило голосов от бизнес-сообщества чернокожему кандидату от демократической партии.

В разгар нынешнего кризиса Баффет инвестировал 5 миллиардов долларов в зашатавшийся банк Goldman Sachs и 3 миллиарда долларов - в General Electric.

Berkshire Hathaway занимается инвестициями и страхованием. Она контролирует более 40 компаний в таких секторах, как финансовые услуги, кондитерское производство, издательское дело, ювелирный бизнес, производство мебели, ковров, стройматериалов и др. Несмотря на кризис в США, усугубивший недоверие к корпорациям, согласно опросу Harris Interactive, детище Уоррена Баффета в 2010 году возглавило список 10 самых уважаемых американских компаний.