Золото может превысить 1500 за унцию

В 2011 году спотовые цены на золото могут достичь $1500 за тройскую унцию ввиду нестихающего беспокойства по поводу перспектив глобальной экономики и снижения добычи, заявил в четверг глава компании Randgold Resources Ltd. (GOLD), сообщает k2kapital.

«Экономический кризис не завершен. Борьба с ним займет еще какое-то время», – сообщил по телефону г-н Бристоу в беседе с корреспондентом агентства Dow Jones Newswires.

По его расчетам в 2010 г. золото будет торговаться в коридоре 1000 – 1200 долл за тройскую унцию, а в следующем году наберет еще 20%, так как рынки видят признаки роста глобальной экономики.

«Мы наблюдаем, как политики отчаянно доказывают, что зеленые побеги экономического роста развились в устойчивый тренд», – говорит Бистроу. Однако неуверенность в перспективах глобальной экономики до сих пор присутствует.

«Мы считаем, что в следующем году произойдет значительная коррекция, как только люди поймут, что нам еще предстоит вытягивать себя из болота», – добавляет он.

Стопор добычи золота также обеспечит поддержку спотовым ценам.

«Рост данного сектора прекратился, и, по нашему мнению, в среднесрочной перспективе будет наблюдаться падение добычи золота», – заявляет Бристоу. – «Объемы добычи в ЮАР низкие, а месторождения в других регионах на грани истощения».

«Если вы посмотрите на карту мира, месторождения на западе Австралии и Неваде – старые и исчерпали свой ресурс. Сейчас крупные месторождения существуют в Сибири и Азиатско-Тихоокеанском регионе, но начать их разработку будет непросто», – говорит он.

Сейчас золото торгуется на 5% ниже июньской максимальной отметки. Инвесторы смотрят в будущее с оптимизмом и переключают свое внимание на более рискованные активы.

Тем не менее, цены на золото увеличились на 9,5% с начала года, и на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.