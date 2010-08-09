В Украине цены на промпродукцию в июле упали на 0,2%

В Украине цены производителей промышленной продукции в июле 2010 года по сравнению с июнем 2010 года (показатель к предыдущему месяцу) снизились на 0,2%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – выросли на 14,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Справка УНИАН. В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в декабре 2009 года по сравнению с ноябрем 2009 года составил 1%, с начала 2009 года (к декабрю 2008 года) – 14,3%.