Базовая инфляция в июле составила 0,2%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в июле 2010 года против июня 2010 года составила 0,2%, за январь-июль т.г. – 3,3%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в июле 2009 года показатель базовой инфляции был на уровне 0,5%, за январь-июль 2009 года – 10,7%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине дефляция в июне 2010 г. по отношению к маю составила 0,4%, с начала года (к декабрю 2009 года) – инфляция 3,3%, к маю 2009 года – 6,9%, в январе–июне 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 9,8%.