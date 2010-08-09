Победители депозитной акции ПАО «БТА БАНК» отправляются «Навстречу впечатлениям»!

БТА Банк в начале августа подвел итоги депозитной акции «Навстречу впечатлениям». Так, определены победители, которые получат необычный приз – один из 21-го сертификата для двоих на полет на воздушном шаре! В скором времени они смогут испытать неимоверные эмоции, осуществив незабываемый полёт.



"Полет на воздушном шаре - одно из самых заветных детских желаний. И если бы не БТА - оно так и осталось бы просто желанием. Я с удовольствием воспользуюсь возможностью, чтобы насладиться впечатлениями, которые дарит БТА Банк.", - говорит один из победителей.



Напомним, что акция БТА Банка стартовала в первый день лета и длилась 2 месяца. За это время каждый клиент, разместивший деньги на один из депозитов в ПАО «БТА БАНК» (кроме вклада «Рекордный: 10 календарных дней») автоматически становился участником акции.



Розыгрыш проводился отдельно по каждому городу, в котором представлен БТА Банк. При этом, участие в нём принимали каждая 1 000 грн. (150 usd, 100 euro) депозитного вклада одного человека. Таким образом, чем больше сумма вклада – тем больше шансов получить приз.



Акционные программы и разнообразные бонусы всегда были особенностью депозитных предложений БТА Банка. «Главная цель БТА Банка – соответствовать запросам и потребностям своих клиентов. Мы не предлагаем неоправданно высокие процентные ставки. Наш приоритет – стабильные долгосрочные отношения с клиентами. И нам очень приятно, если вдобавок к качественному обслуживанию наши клиенты получают нечто большее – яркие и незабываемые впечатления! Поэтому мы будем сохранять эту добрую традицию и уже в скором времени порадуем всех своей новой акцией», - говорит Заместитель Председателя Правления по розничному бизнесу Антон Тютюн.

Узнать номера договоров-победителей можно перейдя по этой ссылке .

