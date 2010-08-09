Эксперт: До местных выборов Налоговый кодекс не примут
Чтобы не дразнить население
До проведения местных выборов правительство, скорее всего, не рискнет вынести на голосование парламента проект Налогового кодекса Украины, поэтому его принятия стоит ожидать к концу года или же уже в 2011 году.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал старший консультант сектора экономической стратегии Национального института стратегических исследований Алексей МОЛДОВАН сегодня на пресс-конференции.
По его словам, «дразнить население перед выборами никто не рискнет». Таким образом, если Налоговый кодекс будет принят в следующем году, то вступит в действие только с 2012 года.
Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.
23 июня Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.
С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.
ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.
3 августа откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере».