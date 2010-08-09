Эксперт: До местных выборов Налоговый кодекс не примут

До проведения местных выборов правительство, скорее всего, не рискнет вынести на голосование парламента проект Налогового кодекса Украины, поэтому его принятия стоит ожидать к концу года или же уже в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал старший консультант сектора экономической стратегии Национального института стратегических исследований Алексей МОЛДОВАН сегодня на пресс-конференции.

По его словам, «дразнить население перед выборами никто не рискнет». Таким образом, если Налоговый кодекс будет принят в следующем году, то вступит в действие только с 2012 года.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере».