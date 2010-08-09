К закрытию межбанка евро снизился до 10,45/10,46 грн.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8885/7,8915, к 12:00 сузился спрэд – 7,8900/7,8910. К закрытию торгов цены установились на значениях 7,8900/7,8905 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов по курсу – 7,8900 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2646/0,2649, к 12:00 цены понизились до 0,2644/0,2646. К закрытию цены снизились – 0,2642/0,2644. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,8950 (+0.0501).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3303/1,3305, а к 14:00 упали до 1,3257/1,3259. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4810/10,4870, к 12:00 цены ушли вниз – 10,4765/10,4830. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли минимума –10,4560/10,4625.