Собственный капитал банков в январе-июле увеличился на 5,2%

Собственный капитал банков за июль 2010 года, по предварительным данным, вырос на 1,7%, с начала года вырос на 5,2% -

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, собственный капитал банков имеет следующую структуру: уплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 101,0% от капитала; дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала - 0,3%; эмиссионные разницы - 5,5%; общие резервы и фонды банков - 9,9%; результаты прошлых лет - "минус" 18,2%; результаты отчетного года, ожидающие утверждения - "минус" 3,8%; результаты текущего года - "минус" 3,0%; результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в связанные компании - 8,3%.

Активы банков с начала года выросли на 1,8% и на 1 августа составляли 906,8 млрд. грн., общие активы составили 1 трлн. 041,6 млрд. грн. (с начала года - рост 4%).

Банки имеют следующую структуру общих активов. Наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ - 5,4% от суммы общих активов, кредитные операции - 69,6%, вложения в ценные бумаги - 6,4%, дебиторская задолженность - 3,3%, основные средства и нематериальные активы - 3,7%, начисленные доходы к получению - 4,6%, другие активы - 7,0%.

Обязательства банков по состоянию на 1 августа составляли 774 млрд. грн., что на 1,2% больше показателя на начало года. В том числе объем средств юридических лиц на конец июля составил 127 млрд. грн. (16,4% от обязательств), объем средств физических лиц - 247,3 млрд. грн., срочные вклады других банков и кредиты, полученные от других банков — 164,6 млрд. грн.

Банки имеют следующую структуру средств населения с точки зрения срочности. Срочные средства составляют 187,0 млрд. грн, или 75,6% от общей суммы средств населения, а вклады до востребования - 60,3 млрд. грн, или 24,4%.

По состоянию на 1 августа 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 17 банков.