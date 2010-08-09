Более половины эстонцев поддерживают переход на евро

Вступление Эстонии в еврозону, которое произойдет 1 января 2011 года, поддерживают 52% жителей страны, против евро высказались 42% респондентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный в понедельник социологический опрос.

Исследовательская фирма Faktum Ariko провела телефонный опрос во второй половине июля по репрезентативной выборке при максимально допустимой статистической погрешности в 3,1% среди 500 человек в возрасте от 15 до 74 лет. Исследование проводилось по заказу Госканцелярии и министерства финансов Эстонии.

Министры экономики и финансов 27 стран Евросоюза 13 июля окончательно одобрили вступление Эстонии в еврозону 1 января 2011 года, утвердив соответствующие регулирующие постановления. Курс эстонской кроны при обмене на евро, после того как Эстония вступит в еврозону, сохранится неизменным и составит 15,646 кроны за евро.

Согласно проведенному опросу, наибольшую поддержку переходу на евро оказали эстонцы с высшим образованием и доходами выше среднего уровня. Поддержка евро в первую очередь связывается с удобством путешествий, упрощением денежных сделок за границей и прямой или непосредственной выгодой для эстонской экономики.

Противники перехода на евро опасаются роста цен и дороговизны жизни, а также исчезновеня кроны как символа национальной идентичности. В отличие от аналогичного опроса проведенного осенью прошлого года, число сторонников перехода на евро немного увеличилось. В прошлом году переход на единую европейскую валюту поддержали 47% опрошенных.