ЕС намерен ввести прямые налоги

Европейская комиссия хочет, чтобы государства Европейского союза разрешили ей вводить прямые налоги, что, по ее мнению, уменьшит нагрузку на национальные бюджеты, сообщает 9 августа BBC News.

Еврокомиссар по бюджету Януш Левандовски (Janusz Lewandowski) заявил, что в сентябре представит несколько вариантов прямых европейских налогов.

Речь идет о налогах на авиацию и финансовые транзакции, а также о разрешениях на выбросы углекислого газа.

"Я слышу из многих столиц, включая такие как Берлин, что они хотели бы уменьшить свои взносы в ЕС", - заявил Левандовски.

В настоящее время 27 государств ЕС делают фиксированные взносы в европейский бюджет. Сумма взноса исчисляется на основе ВВП той или иной страны и размера ее налога на добавленную стоимость. В этом году взнос Германии (самый большой) составил около 21 млрд. евро.