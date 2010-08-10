Нацбанк снизил учетную ставку

С 10 августа 2010 года Национальный банк Украины (НБУ) снизил размер учетной ставки с 8,5% до 7,75% годовых. Соответствующее постановление правления Нацбанка "О регулировании денежно-кредитного рынка" N377 было подписано 9 августа, сообщается на сайте НБУ.

Проанализировав динамику макроэкономических и монетарных показателей в январе – июле 2010 года, прогнозные показатели экономического и социального развития Украины и денежно-кредитного рынка, правление Национального банка Украины обращает внимание на определенное улучшение макроэкономической ситуации.

Индекс промышленной продукции в январе–июне 2010 года по сравнению с январем–июнем 2009 года составил 112%. В июне (четвертый месяц подряд) наблюдался профицит сводного сальдо платежного баланса, кумулятивный объем которого за первое полугодие текущего года составил $4,4 млрд.

Начиная с февраля 2010 года продолжается тенденция к уменьшению инфляционного давления, которая проявляется в постоянном уменьшении индекса потребительских цен в годовом исчислении. В июле (четвертый месяц подряд) была зафиксирована дефляция потребительских цен. В расчете к соответствующему месяцу предыдущего года индекс потребительских цен в июле 2010 года составил 106,8% по сравнению с 115,5% в июле и 112,3% в декабре 2009 года.

Несмотря на сохранение Кабинетом Министров Украины официального прогнозного показателя индекса потребительских цен на 2010 год на уровне 113,1% в расчете к декабрю 2009 года, в 2011 году ожидается уменьшение этого показателя до уровня ниже 110%. Кроме того, на уровне ниже 110% ожидается значение показателя индекса базовой инфляции как в 2010, так и в 2011 годах (в расчете к декабрю предыдущего года).

Улучшение макроэкономической ситуации и меры, которые применял Национальный банк Украины для стабилизации денежной единицы, имели позитивное воздействие на состояние денежно-кредитной сферы. В частности, начиная со второй половины февраля 2010 года на межбанковском рынке наблюдалось увеличение предложения иностранной валюты, что содействовало укреплению гривни и дало возможность Национальному банку возобновить операции по покупке иностранной валюты.

Также стойкой является тенденция к восстановлению ресурсной базы банков. Так в январе–июле 2010 года объем средств населения в банковской системе увеличился на 17,7%, а средств юридических лиц – на 9,1%. Львиная доля прироста средств населения и весь объем прироста средств юридических лиц приходятся на депозиты в национальной валюте, что свидетельствует о повышении доверия к гривне, а также об уменьшении инфляционных и девальвационных ожиданий.