НБУ сдался в третий раз. Учетная ставка "нырнула" в июнь 2007-го

Нацбанк в третий раз в текущем году снизил учетную ставку. С 10 августа ее номинальный показатель упал с 8,5% до 7,75% годовых (Национальный банк с 12 августа 2009 года снизил учетную ставку с 11% до 10,25%., затем ставка снижалась в июне и июле т.г.). Несложно посмотреть, что почти аналогичного размера ставку (8%) Нацбанк устанавливал более трех лет назад - в июне 2007 года и на таком уровне она тогда продержалась до января 2008 г. После чего наблюдался ее рост в течение почти двух лет.

Снижение в августе с.г. регулятор объяснил необходимостью "содействия закреплению позитивных тенденций на денежно-кредитном рынке и создания стимулов для улучшения ситуации в реальном секторе экономики».

НБУ обосновывает свое решение определенным улучшением макроэкономической ситуации: ростом промышленного производства, профицитностью платежного баланса и снижением инфляционного давления.

***Учетная ставка НБУ (или ставка рефинансирования) — это монетарный инструмент, с помощью которого Национальный банк устанавливает для субъектов денежно-кредитного рынка (коммерческих банков) ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов.

Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок Национального банка Украины и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.

Учетная ставка в Украине (2000-2010 гг)

Как отмечают аналитики, такие действия регулятора благоприятны для отечественной экономики.

В инвестиционной компании Phoenix Capital считают, что учетная ставка является индикатором стоимости заемных средств, предоставляемых НБУ коммерческим банкам. Снижение процентной ставки приведет к сокращению стоимости рефинансирования для комбанков.

В целом, считают аналитики, учитывая избыточную ликвидность банковской системы (31,7 млрд. грн., по состоянию на 7 июля т.г.) и снижение стоимости финансирования, можно ожидать увеличения кредитной активности во втором полугодии 2010 года.

Между тем, директор компании P&S Asset Management Сергей Савчук отмечает, что снижение учетной ставки - это, скорее, психологический индикатор.

По мнению эксперта, о расширении возможностей для малого и среднего бизнеса в связи с этим говорить пока рано, однако надежда на улучшение есть. «С помощью ставки рефинансирования НБУ опосредованно влияет на финансовый рынок, в основном как психологический индикатор. Когда у банков серьезные проблемы с ликвидностью, ставка рефинансирования не является значимым фактором», - подчеркивает С. Савчук. По его словам, ставки кредитования в результате снизятся незначительно, и влиять на них, скорее, будут инфляционные и курсовые ожидания.

Перспективы рынка в ближайший период эксперт комментирует следующим образом: «Изменение учетной ставки и ставки рефинансирования Нацбанка может косвенно повлиять на ставку процента в экономике в целом и на ставки по государственным облигациям в частности». По его словам, на сегодня есть долгосрочная тенденция к дальнейшему снижению ставок в стране. «До какого уровня – вопрос открытый, и значительно зависит от долгосрочной монетарной политики Нацбанка. Если курс гривни будет по-прежнему искусственно сдерживаться от укрепления в периоды притока капитала в страну, то падение ставок будет иметь ограниченный характер и инфляция может снова стать проблемой с двузначными числами. Если Нацбанк все-таки перейдет к таргетированию инфляции и позволит более свободное движение курса гривни, ставки могут снизиться до качественно новых уровней», - считает С.Савчук.

С другой стороны, низкие ставки приведут инвесторов к поиску новых инструментов заработка, альтернативных депозитам, таких как акции на бирже или прямые инвестиции в долю в бизнесе, подчеркивает эксперт.

Но это касается Украины, а теперь посмотрим, что происходит с учетной ставкой в мире. Как раз там центробанки удерживают ее на самом низком уровне.

Зарубежные экономисты обвиняют мировые ЦБ в том, что те, сохраняя размер учетной ставки на слишком низком уровне, готовят благодатную почву для очередного финансового кризиса. Так, Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохраняет сейчас ставку по кредитам в размере 1%, что, по мнению аналитиков, ведет к притоку заемщиков, которые затем находят очень выгодные варианты вложения средств.

(Таблица по данным Форекс)

Что касается США, то Федеральная резервная система установила базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Это самый низкий уровень учетной ставки в США с 1954 года.

В заявлении ФРС говорится, что экономические прогнозы остаются весьма мрачными, поэтому некоторое время учетная ставка будет сохраняться на чрезвычайно низком уровне.

Еще в сентябре 2007 года ставка была на уровне 5,25% - нынешней администрации ФРС понадобилось 15 месяцев, чтобы опустить ее ниже однопроцентного уровня.

Предыдущей администрации под руководством Алана Гринспена понадобилось 30 месяцев, перед тем, как в 2003 году был достигнут однопроцентный рубеж.

Между тем решение о сокращении учетной ставки было весьма прохладно встречено на фондовых рынках. "Доллар заметно ослабел, поскольку понижение ставки оказалось более сильным, чем ожидалось, и теперь его курс падает по отношению к ведущим мировым валютам, - считает сотрудник вашингтонской компании Tempus Consulting Мэтт Эстеве. - С одной стороны, у нас по сути дела нулевая учетная ставка, с другой - Федеральный резерв дал понять, что готов задействовать все инструменты, чтобы вывести американскую экономику из кризиса".

Другими словами, учетная ставка - некий индикатор инфляционных процессов. Возвращаясь к Украине, хочется отметить, что НБУ снизил учетную ставку, руководствуясь продолжающейся уже четыре месяца дефляцией.

***По данным Госкомстата, в Украине цены производителей промпродукции в июле снизились на 0,2%, с начала года – выросли на 14,1%. Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в июле 2010 года против июня 2010 года составила 0,2%, за январь-июль т.г. – 3,3%. В июле 2009 года показатель базовой инфляции был на уровне 0,5%, за январь-июль 2009 года – 10,7%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Но эксперты предостерегают, что уже осенью начнется рост индекса потребительских цен. Они ожидают удешевления кредитов, но сомневаются, что учетная ставка может упасть ниже 5%...

Елена Быстрицкая (УНИАН)