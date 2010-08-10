Межбанк к 12:00: евро растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8885/7,8910, к 12:00 сузился спрэд 7,8895/7,8905 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2627/0,2629, к 12:00 цены повысились до 0,2629/0,2631. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 30,0050 (+0,1100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3168/1,3170, изменяясь в достаточно узком диапазоне. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,3840/10,3895, к 12:00 цены ушли вверх - 10,3960/10,4005.