К закрытию межбанка евро откатился до 10,38/10,38 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8885/7,8910, к 12:00 сузился спрэд - 7,8895/7,8905. К закрытию торгов цены установились на следующих значениях - 7,8897/7,8902 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8900.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2627/02629, к 12:00 цены повысились до 0,2629/0,2631. К закрытию цены достигли уровня 0,2630/0,2632.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,0050 (+0,1100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3140/1,3230.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3840/10,3895, к 12:00 цены ушли вверх - 10,3960/10,4005. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,3805/10,3840.