Эксперт: в Налоговом кодексе не указана периодичность проверок

Проектом Налогового кодекса предусматриваются сроки налоговых проверок предприятий, однако не указана периодичность таких проверок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время общественного обсуждения проекта Налогового кодекса в Киеве заявила доцент кафедры финансов Одесского государственного экономического университета, кандидат экономических наук Вера ХОМУТЕНКО.

По ее словам, также в проекте Налогового кодекса увеличено количество оснований для выездных проверок предприятий. Кроме того, одним из оснований для документальной проверки предлагается ввести неправильно выписанную налоговую накладную. Однако, говорит эксперт, данный вопрос уже давно решен на законодательном уровне, поэтому нет оснований во внедрении такой инициативы.

Эксперт отмечает, что предусмотренную проектом Налогового кодекса норму, согласно которой решение о проведении налоговых проверок может приниматься исключительно в Государственной налоговой администрации, нельзя назвать правильной. Поскольку в определенных случаях для таких проверок требуется судебное решение.

По словам В.ХОМУТЕНКО, в украинском законодательстве нет четкого понятия, что такое администрирование налогов, несмотря на широкое применение данного термина, поэтому его необходимо детализировать для четкого определения правовых отношений налоговиков и налогоплательщиков.

Необходимо также обеспечить в Налоговом кодексе сбалансирование ответственности не только налогоплательщиков, но и налоговых органов, потому что на практике, и в данном документе, существует несоответствие этого понятия не в пользу налогоплательщиков. В частности, это касается приема налоговыми органами налоговых деклараций.

Кроме того, в документе «размыта» ответственность налоговиков за переплату налогов налогоплательщиками, отметила эксперт.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере».

До конца текущего месяца в регионах Украины будут проведены всенародные обсуждения проекта Налогового кодекса с целью собрать все предложения к документу. Общественные обсуждения, в частности, пройдут в Харькове (6 августа), Киеве (10 августа), Львове (12 августа), Донецке (17 августа) и Симферополе (20 августа).