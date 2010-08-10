Госдолг Японии почти в 2 раза превысил ВВП страны

Государственный долг Японии достиг рекордной отметки в 904 трлн иен /10,5 трлн долл/, впервые превысив уровень 900 трлн иен. Об этом сегодня сообщило министерство финансов Японии, передает ИТАР-ТАСС.

Размер долга, значительно выросшего из-за сокращения налоговых поступлений в бюджет и увеличения выпуска государственных казначейских обязательств, в 1,9 раз превосходит номинальный ВВП страны, который в 2009 финансовом году /закончился 31 марта 2010 г/ составил 476 трлн иен /5,5 трлн долл/.

На душу населения Японии, насчитывающего по состоянию на 1 июля текущего года 127,42 млн человек, долг равен 7,1 млн иен /82,5 тыс долл/.