СК «Оранта» рассчитывает получить 1 млн. долл. прибыли

Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» по итогам 2010 года рассчитывает получить чистую прибыль в размере 1 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег СПИЛКА.

«Я думаю, мы будем стремиться к годовой прибыли 1 млн. долл.», - сказал он.

О.СПИЛКА отметил, что такой достаточно скоромный прогноз прибыли учитывает все еще сложную ситуацию на страховом рынке.

«Пока не видна ситуация с разрешением важных для рынка вопросов связанных, с принятием антикризисного закона. Для рынка страхования ни один такой закон не был принят – закон, который бы облегчил ему работу хоть как-то», - подчеркнул глава набсовета.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах».

Общий сбор страховых платежей компании по итогам 2009 года составил 715 млн. грн., страховые выплаты – 345,4 млн. грн.

СК «Оранта» по итогам января-марта 2010 года получила чистую прибыль в размере 1,215 млн. грн. против 49,75 млн. грн. убытка за аналогичный период 2009 года.

Уставный капитал компании составляет 775,125 млн. грн., активы на конец марта – 1 млрд. 197,165 млн. грн.

На общем собрании 30 октября 2009 года акционеры НАСК «Оранта» утвердили результаты подписки на акции допэмисии на сумму 600,093 млн. грн.

Компании, подконтрольные учредителю «Дельта Банка» Николаю ЛАГУНУ, подписались и полностью оплатили более 45% акций НАСК «Оранта» в ходе дополнительной эмиссии акций страховщика.

По состоянию на начало декабря 2009 года, основными акционерами компании являлись: АО «Дочерняя организация «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (Казахстан, г. Алматы) – 4,778493%; Colorino Trading Limited (Кипр) – 5,642165%; Saleta Limited (Кипр) – 5,642066%; АО «БТА Банк» (Казахстан, г. Алматы) – 30,393820%; «Беквуд Холдингс Лимитед» (Кипр) – 16,160849%; «Чилвел Лимитед» (Кипр) – 18,340226%.