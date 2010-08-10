Доллар растет в преддверии заседания ФРС

Доллар США растет во вторник, поскольку трейдеры корректируют объем коротких позиций в преддверии заседания ФРС США, на котором могут быть одобрены дополнительные меры поддержки американской экономики. Об этом сообщает Рейтер.

Рынок единодушно ждет от Федерального резерва пессимистичной оценки текущего состояния экономики США, однако единого мнения по поводу того, ограничится ФРС словами или примет какие-то меры - нет. Некоторые полагают, что Центробанк вернет рынку средства, заработанные на ипотечных бумагах с истекающим сроком погашения, но не станет возвращаться к полномасштабной политике количественного смягчения.

Инвесторы также продают высокорисковые валюты на фоне падения азиатских и европейских фондовых рынков.

"Мы видим, что некоторые корректируют объем коротких позиций в преддверии решения ФРС, и сейчас наблюдается неприятие риска из-за снижения азиатских рынков акций, вызвавшего распродажу высокодоходных валют, таких как австралийский доллар", - сказал Кристиан Лоуренс, валютный аналитик RBC Capital Markets.

К 15.00 МСК евро подешевел к доллару на 0,50 процента до $1,3157/61. В пятницу единая европейская валюта достигала трехмесячного пика к доллару на уровне $1,3334.