Меморандум с МВФ не коснется пенсионеров и малообеспеченных

Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не коснется жизненного уровня пенсионеров и малообеспеченных, поскольку их обеспечат адресной помощью действующее правительство.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кабинета министров, переданного агентству УНИАН

В заявлении напоминается, что для уменьшения нагрузки на семейный бюджет в процессе формирования экономически обоснованной цены на газ, правительство создало всеобъемлющую систему субсидий.

“Новые упрощенные правила предоставления субсидий и снижение порога для ее назначения позволят полутора миллионам семей – это вдвое больше, чем в 2009 году - реализовать свое право на государственную социальную защиту”, - говорится в заявлении.