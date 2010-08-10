КМУ требует прекратить спекуляции вокруг программы МВФ

Кабинет министров Украины требует прекратить политические спекуляции в связи с возобновлением сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы Кабмина, переданном агентству УНИАН.

В заявлении отмечено, что получение нового кредита МВФ важно для Украины, поскольку “позволит восстановить финансовую систему, обеспечит стабильность курса гривни, повысит инвестиционную привлекательность страны, вернет доверие со стороны международного сообщества, что в результате приведет к росту уровня жизни украинского народа”.

В заявлении также отмечается, что предыдущее правительство во главе с Юлией ТИМОШЕНКО “покупало российский газ по 330 долларов, а продавало, заигрывая с населением перед выборами, по 50”.

“Покрывая разницу одолженными деньгами, она фактически оплатила свои выборы за счет ссуд МВФ. Таким образом, ТИМОШЕНКО, стремясь к власти любой ценой, вогнала Украину и каждого из нас, в том числе и еще нерожденных украинцев, в колоссальные долги”, - отмечено в заявлении.

В пресс-службе правительства подчеркивают, что с декабря 2007 года по февраль 2010 года государственный долг возрос более чем втрое и достиг 316 млрд. грн. “А это значит, что каждый украинец должен по 7000 грн. Такого «дорогого» правительства не было еще ни в одной стране мира. Каждый год правление ТИМОШЕНКО обходилось нашему государству в 100 млрд. грн. Не обоснованная цена на газ привела к перекосам в экономике и обернулась реальной проблемой для государственного и семейных бюджетов”, - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что в этом году новой власти удалось “снизить цену на импортируемый газ почти до 230 долларов”. “Но поскольку все время жить в долг невозможно, возникла необходимость, в соответствии с законами рыночной экономики, изменять цену для населения, повышая ее на 50%. Другого пути сохранить экономическую независимость Украины, стабилизировать финансовую ситуацию, уменьшить размер государственного долга, прекратить разрушение отечественной нефтегазовой отрасли и системы жилищно-коммунального хозяйства просто не существует”, - говорится в заявлении.

В документе отмечено, что нынешнее правительство Николая АЗАРОВА “категорически отвергает политику популизма, и не собирается ради рейтингов жертвовать благополучием и стабильностью страны, отказываясь от необходимых, хотя и непопулярных на начальных этапах реформ”.