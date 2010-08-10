В большинстве областей Украины в июле зафиксирована дефляция

В июле т.г. против июня в большинстве областей Украины зафиксирована дефляция.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, лидерами снижения потребительских цен по итогам июля т.г. стали Харьковская область — дефляция 0,8%, Полтавская, Ривненская области и АР Крым — 0,5%.

С начала года (июль 2010 года против декабря 2009 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Севастополе – на 7,5%, Киеве — 4,9%, Львовской области - 4,2%, АР Крым – 3,9%. Меньше всего цены выросли в Винницкой – 1,8%, Ривненской — 1,9%, Волынской и Тернопольской областях – 2%.

Лидерами снижения цен на продукты питания и безалкогольные напитки в июле стали: Харьковская область – 1,5% (с начала года – рост 4,2%), Киев — 1,4% (5,8%), Ривненская, Полтавская, Днепропетровская области и АР Крым — 1,1% (рост 1,4%, 2,3%, 3,9% и 5,4% соответственно). В Ивано-Франковской области зафиксирован рост цен — на 0,1% (рост 5,5%), в Хмельницкой области - на 0,5% (рост 3,2%), Львовской области - на 0,2% (рост 6,5%). В Черниговской области цены не изменились (рост 2,4%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в июле т. г. против июня больше всего подорожали в Днепропетровской области – на 1,5% (с начала года – рост 8,5%), Донецкой — на 1,1% (рост 8,5%), Одесской и Полтавской областях – 1% (рост 8,9% и 7,3% соответственно). Снижение цен зафиксировано только в Херсонской области — на 0,1% (с начала года - рост 4%).

Цены на одежду и обувь в июле т.г. больше всего выросли в Закарпатской области - на 0,3% (с начала года - рост 2,4%), Херсонской — на 0,2% (рост 2,1%), Днепропетровской, Луганской, Одесской, Сумской, Хмельницкой — на 0,1% (с начала года – рост 1%, 1,8%, 1,2%, спад 0,3%, рост 2,3% соответственно). Самое большое снижение цен зафиксировано в Винницкой области — на 0,5% (рост - 0,1%) и Киеве — на 0,4% (рост — 1,2%). В Волынской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях, а также в Севастополе цены не изменились.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в июле т.г. к июню больше всего подорожали в Киеве — на 11,5% (рост - 10,9%) и Запорожской области — на 2,9% (рост — 6,9%). Снижение цен зафиксировано в Ивано-Франковской области - на 0,1% (рост — 0,6%), Хмельницкой области - 0,6% (рост - 0,6%) и Севастополе — на 0,2% (рост - 24,6%). В Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской областях цены не изменились.

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в июле т.г. к июню больше всего выросли в АР Крым — на 0,7% (рост — 0,7%) и Киеве — на 0,5% (снижение — 0,1%). Снижение цен зафиксировано в 8 областях, больше всего в Ивано-Франковской области - на 0,6% (снижение — 1,1%). В Винницкой, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях цены не изменились.

Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в июле т.г. стали Севастополь — на 4,7% (рост — 8,7%), Ривненская область - на 2,8% (рост — 5,9%) и Житомирская область - 2,2% (рост — 4,6%). Снижение цен зафиксировано в 6 областях, больше всего цены снизились в Тернопольской и Ивано-Франковской областях — на 1,4% и 1,2% соответственно. В Киевской и Полтавской областях цены не изменились.

В июле т.г. июню в большинстве областей зафиксировано снижение цен в транспорте в среднем на 0,5%. Только в Волынской области и Севастополе зафиксирован рост цен — на 1,7% и 4,5% соответственно.

Цены на услуги связи в июле т.г. против июня снизились в большинстве областей страны, в среднем на 0,2%. В Винницкой, Волынской, Житомирской, Ривненской, Херсонской и Черниговской областях цены не изменились.

Цены в сфере отдыха и культуры в июле т.г. против июня больше всего выросли в Полтавской и Харьковской областях — на 1,6%. Снижение цен зафиксировано в 5 областях и Севастополе, больше всего в Черновицкой, Ривненской областях и Севастополе — на 0,3%. В Херсонской области цены не изменились.

Стоимость образования в июле т.г. к июню увеличилась, в основном, во Львовской области - на 2,6% (рост — 0,9%), Черниговской области - на 1,5% (рост — 3,4%) и Киеве — на 1% (рост — 1,7%). В 11 областях и АР Крым цены не изменились.

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в июле т.г. к июню больше всего выросла в АР Крым — на 3,4% (рост — 9,8%), Киеве — на 1,7% (рост — 2,9%) и Николаевской области - на 1,6% (рост — 6,1%). Снижение цен зафиксировано в 4 областях, больше всего в Херсонской области - на 0,4% (рост — 6,7%). В Киевской, Львовской, Ривненской и Черкасской областях цены не изменились.