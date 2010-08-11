ФРС оставила учетную ставку на рекордно низком уровне

Федеральная резервная система /ФРС/ США оставляет без изменений на рекордно низком уровне учетную ставку межбанковского кредита и приступает к скупке государственных долговых обязательств с целью поддержать восстановление национальной экономики после кризиса. Такие решения были приняты на состоявшемся накануне заседании руководства ФРС, выполняющей в США функции центробанка, передает ИТАР-ТАСС.

Как отмечается в заявлении, распространенном по завершении этого совещания, учетная ставка по-прежнему составляет от 0 до 0,25% годовых. На этом уровне она находится с декабря 2008 г. Одновременно "для поддержания экономического восстановления в контексте ценовой стабильности" ФРС решила направить дивиденды, получаемые от вложений в ипотечные ценные бумаги, в облигации Минфина США.

В заявлении ФРС признается, что "темпы восстановления" экономики США "в последние месяцы замедлились". "Темпы экономического восстановления в ближайшей перспективе, скорее всего, окажутся более скромными, нежели ожидалось", - отметила ФРС.