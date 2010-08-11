Золото немного опустилось в цене

Цены на золото во вторник снижаются после того, как укрепившийся курс американской валюты привел к сокращению спроса на драгметалл как альтернативный вид инвестиций, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex на 17.10 мск подешевел на 0,7% - до 1195,4 доллара за тройскую унцию.

Доллар укрепляется к евро вторую сессию подряд в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По состоянию на 17.05 евро упал до 1,3129 доллара за евро против 1,3228 доллара за евро в предыдущую торговую сессию. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос на 0,65% - до 81,23 пункта.

"Доллар укрепляется, золото теряет свои позиции. В центре внимания рынков во вторник окажется заявление главы ФРС Бена Бернанке и возможность новых действий по стимулированию американской экономики", - приводит агентство Bloomberg мнение аналитика TheBullionDesk.com Джеймса Мура (James Moore).

Золото в этом году может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года - долговым кризисом в Европе.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их.