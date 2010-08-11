Доллар снизился

Доллар США упал против своих соперников на торгах во вторник после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США признала факт замедления темпов восстановления американской экономики и в попытке оживить экономику предприняла шаги, нацеленные на то, чтобы не допустить уменьшение своего огромного баланса, сообщает Dow Jones Newswires.

Что касается пары доллар/японская иена, то появилась угроза прорыва отметки 85 иен. Такое развитие событий, вероятно, спровоцирует падение пары в сторону исторического минимума 79,75, достигнутого в 1995 году.

Заявление ФРС было немного неожиданным, отмечает Брайан Ким, валютный стратег-аналитик UBS в Стэмфорде, штат Коннектикут. По его словам, оно затормозило процесс нормализации мялкой денежно-кредитной политики, которую центральный банк внедрил после финансового кризиса, а это оказывает давление на доллар.

Ким считает, что американская валюта, вероятно, продолжит снижаться, особенно против валют, наиболее тесно связанных с темпами мирового экономического роста, таких как австралийский и канадский доллары. В плане разницы между процентными ставками и перспектив роста Австралия и Канада превосходят США.