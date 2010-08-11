Экономист: снижение учетной ставки НБУ может стать последним

Нынешнее снижение учетной ставки Национальным банком Украины (НБУ) может стать последним в 2010 году, поскольку вероятно ускорение темпов инфляции в годовом выражении.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что решение Нацбанка о снижении учетной ставки отражает его реакцию на снижение темпов инфляции. Поскольку показатель инфляции в годовом выражении в июне 2010 года сократился до уровня 6,8%, учетная ставка НБУ стала существенно положительной в реальном выражении. Если сопоставлять номинальную ставку с текущим уровнем инфляции, то реальная учетная ставка составила 1,7% годовых. Это дало украинскому центральному банку основания формально ослабить денежно-кредитную политику путем снижения учетной ставки.

При этом, подчеркнул экономист, «данное ослабление денежно-кредитной политики носит именно формальный характер». Учетная ставка сама по себе мало влияет на рынок. Она используется преимущественно для начисления штрафов и пени, так что ее снижение, в частности, несколько поможет тем, кто допускает просрочку платежей по своим обязательствам.

А.БЛИНОВ также сказал, что ставки овернайт - это те ставки, по которым НБУ кредитует коммерческие банки. Скорее всего, в самое ближайшее время Нацбанк изменит и ставки овернайт. Однако есть два аспекта, в связи с которыми их снижение практически не имеет значения для рынка. С одной стороны, спрос коммерческих банков на кредиты от НБУ ограничен. Банковский сектор на данный момент имеет очень высокую ликвидность, а рыночные ставки по кредитам овернайт составляют 1%-2%. Общий объем кредитов овернайт от НБУ за последний месяц был нулевым. По другим линиям рефинансирования Нацбанк также практически ничего не одалживает банкам.

С другой стороны, добавил экономист, «НБУ сегодня не готов много одалживать банкам». Центробанк сейчас проводит денежную эмиссию практически полностью посредством валютного канала (через интервенции на валютном рынке). «Таким образом, снижение ставки НБУ практически никак не отразится на уровне процентных ставок по кредитам в банковской системе Украины», - считает А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины (НБУ) с 10 августа 2010 года снизил размер учетной ставки с 8,5% до 7,75% годовых.

«С целью содействия закреплению позитивных тенденций на денежно-кредитном рынке и создания стимулов для улучшения ситуации в реальном секторе экономики с 10 августа 2010 года размер учетной ставки снижен с 8,5% до 7,75% годовых», - отмечается в сообщении НБУ.

Нацбанк уже третий раз снижает учетную ставку в текущем году, опустив ее с 10,25%. НБУ обосновывает свое решение определенным улучшением макроэкономической ситуации: ростом промышленного производства, профицитностью платежного баланса и снижением инфляционного давления.