НБУ снизил ставки рефинансирования на 0,75 п.п.

Национальный банк Украины (НБУ) с 11 августа снизил ставки по своим кредитам овернайт на 0,75 процентного пункта, после того, как с 10 августа снизил учетную ставку с 8,5% до 7,75% годовых, сообщил НБУ в письме к банкам (№14-101/3411-13726).

Согласно письму, ставка по кредитам с обеспечением государственными облигациями снижена с 9,5% до 8,75%, а по бланковым кредитам - с 11,5% до 10,75% годовых.

Как сообщалось, Нацбанк снижает свои ставки с учетом дефляции в Украине, которая фиксируется уже четвертый месяц подряд: инфляция в январе-июле 2010г составила лишь 3,1%, тогда как в целом на год правительство прогнозирует рост потребительских цен на уровне 13,1%.

В предыдущий раз НБУ снижал ставки в июле: с 8 июля учетная ставка была снижена с 9,5% до 8,5%, а с 9 июля ломбардная ставка - с 10,5% до 9,5%, бланковая - с 12,5% до 11,5% годовых.