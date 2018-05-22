Банки «сидят на шее» украинцев…

Пришло время подвести итоги работы банковского сектора Украины во втором квартале текущего года. Причем, самый наглядный пример фактического состояния финансового рынка получается, если сравнить нынешние показатели с показателями за аналогичный период 2008 года. Тогда казалось, что ситуация только улучшается, кризис на горизонте не вырисовывается. Население массово брало валютные кредиты, предприятия активно расширяли производства за счет привлечения займов, курс доллара снижался, объемы депозитов росли. Под конец 2008, как только кризис "накрыл" украинцскую экономику, все действия и показатели были подкорректированы жесткой действительностью. Но вот на носу вторая годовщина кризиса, и некоторые факторы, вроде бы, начинают напоминать докризисные времена.

Согласно статданным, во 2 квартале 2010 года рост кредитного портфеля банков (против 2008 года) составил более 33%. Казалось бы, все идет «путем». Но, насколько цифра адекватна реальному росту экономики? Ответить на вопрос можно, оценив два квартальных этапа в долларах, что отразит реальную девальвацию гривни за указанный период.

Так, по итогам второго квартала 2010 года, денежная масса сократилась на 16% в долларовом эквиваленте, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Между тем, в рамках сравнения, за два года денежная масса увеличилась на 18% в долларовом эквиваленте. Данный показатель во многом стимулировал рост наличных в обращении. За период с 1 августа 2008 по 1 августа 2010 года количество наличных денег в долларовом эквиваленте выросло на 33,7%.

Конечно, кризис - время массового бегства средств из банковского сектора и буйного цветения теневой экономики. Но, как свидетельствуют цифры, именно эта экономика помогла Украине пережить самое страшное время, да и сегодня она способствует обеспечению пусть незначительного, но все же улучшения благосостояния граждан.

Рост налички в обращении состоялся не на пустом месте - более чем на 30% сократился объем депозитов в банках (в долларовом эквиваленте, за период с 1 августа 2008 по 1 августа 2010 года). Больше всего «сняли» юридические лица - общая сумма их вкладов (в долларовом эквиваленте) упала на 41,7%. Население оказалось более сдержанным: спад - 22,9%. Претерпела изменение и структура депозитов. Если во втором квартале 2008 года в общем объеме депозитов доля валютных составляла 32,9%, то за аналогичный период 2010 года - 43,4%. Виновница тому гривня, которая сильно разочаровала своих владельцев девальвацией.

Что касается кредитного портфеля, то с 1 августа 2008 года по 1 августа 2010 года он в долларовом эквиваленте сократился на 18,5%. Но, данные в отношении юридических и физических лиц значительно разнятся. Если общий кредитный портфель юрлиц упал на 9,7%, то физлиц - на 33,2%.

Вот и выходит, что никто иной, как население спасло банки Украины. Рядовые сограждане, кстати, несмотря на кризис, оказались дисциплинированными заемщиками. Хотя скачок доллара, повышение банками кредитных ставок по уже заключенным договорам, замораживание зарплат, безработица, постоянный рост цен на все товары и услуги стали шоком для физлица-заемщика. Тем не менее, подавляющее большинство рядовых граждан извернулось, продемонстрировав чудеса находчивости и жизнеспособности, и продолжило платить по кредитам. А вот юридические лица подвели. Изъяв деньги из финучреждений и конвертировав их в наличную валюту, они явно не спешили, а главное и не спешат погашать долги…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)