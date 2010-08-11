Бюджет пополнился 1 млрд. грн.

По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся во вторник, 10 августа, в бюджет удалось привлечь 1 млрд. 077,81 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 2 февраля 2011 года – на 91,097 млн. грн. с уровнем доходности 9% годовых, 27 июля 2011 года – 912,63 млн. грн. и 11% годовых, 28 января 2015 года — на 1,039 млн. грн. и 13,9%, 25 сентября 2013 года – 73,045 млн. грн. и 12% годовых.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 25 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.