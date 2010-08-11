Межбанк: к 12:00 котировки доллару составили 7,8897/7,8902 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8880/7,8910, к 12:00 сузился спрэд - 7,8897/7,8902 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2609/0,2612, к 12:00 цены повысились - 0,2612/0,2613.

В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 30,1975 (+0,1925).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3046/1,3048, изменяясь в достаточно узком диапазоне.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,2905/10,2955, к 12:00 цены ушли вверх - 10,3075/10,3135.