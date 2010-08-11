Межбанк: к 12:00 котировки доллару составили 7,8897/7,8902 грн.
13:03, 11 августа 2010Финансы
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Евро - 10,3075/10,3135 грн.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2609/0,2612, к 12:00 цены повысились - 0,2612/0,2613.
В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 30,1975 (+0,1925).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3046/1,3048, изменяясь в достаточно узком диапазоне.
Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,2905/10,2955, к 12:00 цены ушли вверх - 10,3075/10,3135.
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