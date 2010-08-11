Внешний долг Украины достиг 36% ВВП

Внешний долг Украины составляет 316 млрд грн (40 млрд долларов) - это 36% от ВВП страны, сообщил журналистам вице-премьер Сергей Тигипко.

"Эта цифра для нас является критической. Нам будет очень сложно обслуживать такой уровень задолженности", - признал он.

По словам Тигипко, если не удастся ничего изменить в экономике, то Украина "придет к той ситуации, в которой оказались Греция, Румыния и Венгрия". "Чем это все закончится? Мы не сможем обслуживать эти долги, включим печатный станок, что приведет к росту цен и девальвации гривни", - отметил вице-премьер.

В 2009 г. госдолг Украины увеличился на 61,3%, до 39,685 млрд долл.

Отметим, что МВФ прогнозирует рост ВВП Украины в 2010 г. на уровне 3,7%. Согласно прогнозу, в 2011 г. рост ВВП Украины составит 4,1%, а - в 2015 - 4%. Фонд также прогнозирует инфляцию в Украине в этом году на уровне 9,4%, и 9% - в 2011 г.