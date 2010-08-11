Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8880/7,8910, к 12:00 сузился спрэд 7,8897/7,8902. К закрытию торгов цены установились на следующих значениях - 7,8896/7,8901 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8900.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2609/0,2612, к 12:00 цены повысились до 0,2612/0,2613. К закрытию цены снизились до 0,2606/0,2609. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2800 (+0,2750).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3046/1,3048, а к 14:40 упали до 1,3000/1,3002. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,2905/10,2955, к 12:00 цены ушли вверх - 10,3075/10,3135. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,2560/10,2610.