Ученые-экономисты выступают против проекта Налогового кодекса

Всеукраинский союз ученых-экономистов выступает за снятие с обсуждения принятого парламентом в первом чтении проекта Налогового кодекса Украины, предложенного Кабинетом Министров.

Свое мнение ученые высказали в открытом заявлении в адрес Верховной Рады, переданном корреспонденту УНИАН председателем Всеукраинского союза ученых-экономистов, доктором экономических наук Александром КЕНДЮХОВЫМ.

По мнению ученых, проект Налогового кодекса «противоречит стратегической цели Президента Украины – вхождению Украины через десять лет в двадцатку ведущих стран мира».

Ученые поясняют, что с учетом того, что сегодня страна по уровню конкурентоспособности национальной экономики находится на 82-м месте в мире, достижение стратегической цели, озвученной Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, требует неординарных, новаторских решений, так как традиционными методами за 10 лет обогнать более 60 стран невозможно.

«Главной проблемой украинской экономики является морально и технологически отсталая, низкорентабельная, энерго- и материалоемкая индустриально-аграрная структура национального производства при доминировании импортного общественного потребления конечного продукта. Такая структура производства может обеспечивать только отстающий или вечно догоняющий тип экономического развития, но никак не опережающий», - подчеркивают ученые.

Соответственно, по их мнению, главной задачей достижения стратегической цели должно стать как можно быстрое изменение структуры национального производства и изменения структуры общественного потребления с импортной продукции на отечественную.

Решение данной задачи возможно только путем реализации комплексного подхода к реформированию всех основных подсистем общенационального экономического механизма, одной из которых является налоговая система.

Но ученые-экономисты убеждены, что существующий проект Налогового кодекса является лишь «зеркальным отражением концепции налоговой системы Украины последних 15 лет, то есть одним из тормозов, а не ускорителем экономического развития».

Именно поэтому ученые считают целесообразным полностью снять с обсуждения данный проект.

При этом Всеукраинский союз ученых-экономистов разработал новую концепцию налоговой системы Украины. По мнению ученых, эта новая концепция «не имеет мировых аналогов и, безусловно, в случае реализации будет, во-первых, действенным инструментом ускорения всех экономических процессов, а во вторых – способствовать интенсификации изменения структуры национального производства в сторону создания крупных высокорентабельных интеллектоемких производств».

Ученые на основе этой концепции предлагают разработать новый проект Налогового кодекса, «который действительно откроет перед нашей страной принципиально иные возможности».

«Налоговая политика страны, как и все другие составляющие национального экономического механизма, должна основываться на передовой научной мысли и обосновываться критериями научной истины, а не большинством голосов», - говорится в заявлении.