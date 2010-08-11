Выполнение обязательств перед МВФ потребует политической воли

Воплощение в жизнь обязательств Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) по проведению ряда непопулярных реформ потребует от украинского правительства политической воли.

Такое мнение высказал УНИАН директор аналитического департамента инвестиционной компании Dragon Capital Андрей БЕСПЯТОВ.

По его словам, несмотря на экономическую обоснованность и давно назревшую необходимость повышения тарифов на газ для населения, а также на то, что их повышение будет происходить поэтапно, это решение непопулярное и не встретит поддержки у основной части населения.

В то же время, по словам аналитика, постепенное приведение цен на газ к рыночному уровню при одновременном выделении средств из госбюджета на адресную помощь малообеспеченным семьям должно сбалансировать ситуацию, не создавая при этом непосильной нагрузки для бедных слоёв населения.

А.БЕСПЯТОВ также отметил, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ – важный сигнал для иностранных инвесторов, который повысил привлекательность Украины и должен облегчить ей доступ к внешним заимствованиям на более выгодных условиях.

Еще один важный, по мнению аналитика, пункт меморандума МВФ – меры по оптимизации организационной структуры "Нафтогаза", которые предусматривают будущее разделение центров затрат между импортом, транспортировкой газа и его добычей. "Однако, учитывая то, что "Нафтогаз" выпустил евробонды в 2009 году с погашением в 2014 году, достичь большего, чем условное разделение бизнесов НАКа в рамках общей компании будет весьма затруднительно или потребует переговоров с инвесторами", – отметил А.БЕСПЯТОВ.

Аналитики Dragon Capital также ожидают, что экономика Украины будет восстанавливаться быстрее и показатели будут лучше тех, которые МВФ заложил в свой прогноз по Украине. Так, МВФ ожидает рост реального ВВП в Украине на 3,7% в 2010 году и на 4,3% в 2011 году, тогда как прогнозы аналитиков Dragon Capital выше и достигают 5,5% и 4,5% соответственно. По оценкам МВФ, инфляция достигнет 12% и 9,2% на конец 2010 года и 2011 года (год к году) соответственно. Оценки Dragon Capital по данному показателю более сдержанные – 9,5% и 10,5% соответственно.

Как сообщал УНИАН, в меморандуме украинской власти с Международным валютным фондом, размещенном на сайте МВФ, говорится, что Украина намерена повысить цены на газ для населения еще на 50% с апреля 2011 года. При этом указывается, что предусматривается дальнейшее повышение цен на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго раз в полгода, пока они не достигнут паритета с ценами импорта.

Ранее, 13 июля 2010 года, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики своими постановлениями увеличила на 50% с 1 августа 2010 года отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.