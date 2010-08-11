Эксперт: снижением ставки НБУ пытается стимулировать банки

Снижение учетной ставки до 7,75% является мерой Национального банка Украины по стимулированию банков к активизации кредитования экономики.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал начальник отдела анализа финансовых рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александр ПЕЧЕРИЦЫН.

«Снижение учетной ставки является логичной реакцией Нацбанка на уровень текущей инфляции. Возможно, Нацбанк, понимая, что в ближайшие месяцы произойдет ускорение инфляции, пытается таким образом стимулировать банковский сектор понизить ставки и возобновить более активное кредитование реального сектора экономики уже сейчас», – сказал А.ПЕЧЕРИЦЫН.

При этом он отметил, что сегодня размер учетной ставки напрямую не влияет на стоимость кредитования. «Уровень ставок по кредитам и депозитам напрямую не связан с учетной ставкой НБУ, а зависит больше от доступности ресурсов, их долгосрочности, а также рисков при предоставлении нового кредитования экономике», – сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 10 августа 2010 года снизил размер учетной ставки с 8,5% до 7,75% годовых.

Напомним, Нацбанк уже третий раз снижает учетную ставку в текущем году, опустив ее с 10,25%. НБУ обосновывает свое решение определенным улучшением макроэкономической ситуации: ростом промышленного производства, профицитностью платежного баланса и снижением инфляционного давления.