Правительство проведет спецзаседание по Налоговому кодексу

В начале сентября Кабинет Министров Украины соберется на специальное заседание по вопросу проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель министра финансов Украины Татьяна ЕФИМЕНКО.

По ее словам, на спецзаседании правительства будут подведены итоги всенародного обсуждения проекта документа.

«Завершающая стадия такого обсуждения (проекта Налогового кодекса – УНИАН) – это обсуждение такого мероприятия на специальном заседании Кабинета Министров. И это специальное заседание Кабинета Министров состоится, по всей вероятности, 1 сентября, я так полагаю. Графика пока нет», – сказал Т.ЕФИМЕНКО.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере».

До конца текущего месяца в регионах Украины будут проведены всенародные обсуждения проекта Налогового кодекса с целью собрать все предложения к документу. Общественные обсуждения, в частности, пройдут в Харькове (6 августа), Киеве (10 августа), Львове (12 августа), Донецке (17 августа) и Симферополе (20 августа).