Эксперты расходятся в оценках условий МВФ

Эксперты расходятся в оценках условий предоставления Украине кредита Международного валютного фонда (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции на тему «Новые условия сотрудничества МВФ и Украины. Цена кредитов».

В частности, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег УСТЕНКО считает, что в результате выполнения условий сотрудничества с МВФ Украина имеет основания ожидать продолжения реформ. «Программа правильная, своевременная, она необходима Украине и гораздо более выгодная, чем наш выход на международные рынки заимствования капиталов», – отметил эксперт. В частности, по его словам, кредит позволит сохранить курс гривни на нынешнем уровне и реструктуризировать внешние долги.

Вместе с тем, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Валерий НОВИЦКИЙ высказал противоположное мнение. Он считает, что МВФ использует политику двойных стандартов, требуя, в частности, существенного сокращения дефицита госбюджета.

«Почему мы не посмотрим на политику доноров МВФ, тех стран, которые дают деньги МВФ и позицию которых он отражает, прежде всего – позицию США. В США дефицит значительно больше, чем в Украине. Причем в современной экономике дефицит бюджета является важным средством макроэкономического регулирования, учитывая и инфляцию… Абсолютно неправильно говорить, что страны – мировые лидеры проводят жесткую политику ограничения денежной массы и бюджетного дефицита. Все наоборот – тратится как можно больше денег. План Барака ОБАМЫ – это самый затратный план в истории человечества по количеству миллиардов долларов, которые выбрасываются», – отметил эксперт.

То, что Украина решает финансовые проблемы за счет средств МВФ, В.НОВИЦКИЙ называет тактическим шагом, однако Украина не получает серьезных инвестиций для внедрения инновационных проектов и, исходя из условий МВФ, не может этого делать. Как следствие, она будет деградировать из-за отсутствия высокотехнологического производства. «Есть тактика и стратегия. За тактическими целями по улучшению кредитных рейтингов не стоит забывать, что есть стратегическая цель – развитие», – отметил эксперт.

Кроме того, В.НОВИЦКИЙ подчеркнул, что к 2013 году Украина должна будет отдавать четверть ВВП только на обслуживание внешнего долга.

При этом эксперт согласился с мнением, прозвучавшем на пресс-конференции, что условия сотрудничества с МВФ определены, в частности, с целью гарантировать в будущем возврат заимствованных средств.

Справка УНИАН. Исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «на помощь власти при проведении реформ и на экономическое урегулирование». Кредит рассчитан на 29 месяцев.

Сразу Украина получила транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.

По словам руководителя миссии МВФ по Украине Таноса АРВАНИТИСА, на сегодня стоимость предоставляемых Украине средств составляет 2,5% и в дальнейшем будет изменяться в зависимости от состояния рынка.

В свою очередь, постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР отметил, что на протяжении ближайших трех лет Украина будет выплачивать только проценты по кредитам, а по истечении этого срока начтет выплачивать тело кредита.