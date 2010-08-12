Налоговики вполовину увеличили перечисления в бюджет

В июле 2010 г. органы государственной налоговой службы мобилизовали в сводный бюджет 2,142 млрд. грн. акцизного сбора из произведенных в Украине товаров, что на 50% больше, по сравнению с аналогичным периодом в 2009 г.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, рост поступлений акцизного сбора в июле т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., состоялось за счет ликеро-водочной продукции – поступило 411,9 млн. грн., на 61,7% больше (+157,1 млн. грн.), винодельной продукции – 42,7 млн. грн., на 8,5% больше (+ 3,4 млн. грн.), пива – 155,5 млн. грн., на 40,3% больше (+44,7 млн. грн.), табачной продукции – 1,306 млрд. грн., на 81,8% больше (+587,6 млн. грн.), нефтепродуктов – 79,8 млн. грн., на 1,3% больше (+1,1 млн. грн.).

В январе-июле 2010 г. налоговики перечислили в сводный бюджет акцизного сбора из произведенных в Украине товаров на сумму 13,08 млрд. грн., что на 53,2% больше, по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

Рост поступлений акцизного сбора за 7 месяцев 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., состоялся за счет таких видов подакцизной продукции: ликеро-водочной продукции – поступления составили 2,792 млрд. грн., на 27,9% больше (+610,1 млн. грн.), винодельной продукции – 244,9 млн. грн., на 8,1% больше (+18,4 млн. грн.),

пива – 841,1 млн. грн., на 79,8% больше (+373,4 млн. грн.), табачной продукции – 7,089 млрд. грн., на 89,3% больше (+3,344 млрд. грн.), бензинов моторных – 1,425 млрд. грн., на 6,6% больше (+88,7 млн. грн.), других нефтепродуктов – 610,6 млн. грн., на 21,6% больше (+108,4 млн. грн.).